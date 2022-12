Elfbar-Hype auf Tiktok – so leicht kommen Teenager an E-Vapes

Jugendliche kommen in der Schweiz viel zu leicht an E-Zigaretten. Das zeigt ein Test von 20 Minuten.

Wie leicht Jugendliche an die Produkte kommen, zeigt ein Test von 20 Minuten.

Auf Tiktok warnen Userinnen und User vor dem Konsum: «Ich habe ziemlich viel E-Vapes geraucht. Nun habe ich Lungenschmerzen und beim Atmen hört man Geräusche. Laut meinem Arzt liegt es am Vapen. Also Leute, hört damit auf», sagt ein User im Video.

Süsse Aromastoffe gelten als problematisch

Laut Franz Dussy, leitender Lebensmittelanalyst des kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt, sind die beiden Hauptbestandteile Propylenglykol und Glycerin bei den E-Zigaretten grundsätzlich unbedenklich. Diese kämen auch in anderen Tabakwaren vor und seien entsprechend untersucht worden.

Problematisch seien hingegen die süssen Aromastoffe, die in flüssiger Form zu finden sind. «Diese Aromastoffe findet man in Esswaren, die für den Verzehr unschädlich sind. Ob die Stoffe aber sicher sind, wenn sie über längere Zeit inhaliert werden, wissen wir aktuell nicht», erklärt Dussy.

«E-Zigaretten schädigen die Gesundheit schon nach kurzer Zeit»

Grund dafür seien die in den Liquids enthaltenen Stoffe. «Die E-Zigaretten beinhalten verschiedene Stoffe, welche die Atemwege und Lunge reizen, zum Beispiel Benzylalkohol. Zudem sind die beim Verdampfen entstehenden Stoffe teilweise giftig und potenziell krebserregend», sagt Kweitel.

Die Kiosk-Betreiberin Valora verkauft sie im Onlineshop und will so sicherstellen, dass keine minderjährigen Personen die E-Vapes kaufen.

Auch Coop verkauft an ausgesuchten Verkaufsstellen Einweg-Vapes.

Einweg-E-Zigaretten von Elfbar oder anderen Marken wie Monpuffs oder 888Puffs sind in der Schweiz an zahlreichen Orten erhältlich.

Rauchende Jugendliche haben mit Atembeschwerden zu kämpfen

Die vorwiegend nikotinhaltigen E-Zigaretten hätten zudem das Potenzial, die Suchtwirkung einer Zigarette zu übertreffen. Der Grund: «Nikotinsalze und synthetisches Nikotin sind zur Aufnahme in den Körper optimiert. Es wird eine hohe Nikotinmenge in kürzester Zeit aufgenommen», so Kweitel.