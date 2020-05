Aktualisiert 13.05.2020 11:32

Playboy-Anfrage abgelehnt

So leidet die «heisseste Sportlerin der Welt»

Die deutsche Sprinterin Alica Schmidt begeistert auf Instagram. Ihr Ruhm birgt aber auch Probleme. Sie sagt: «Ich will nicht auf mein Aussehen reduziert werden.»

von Nils Hänggi

1 / 3 Alica Schmidt wurde 2017 vom australischen Magazin «Busted Coverage» zur «heissesten Sportlerin der Welt» gekürt. Instagram Sie sagt: «Manchmal bin ich fassungslos, wie viele Menschen mir folgen.» Und: «Ich sass abends auf meinem Bett und merkte, dass die Anzahl schnell steigt. Vorher hatte ich rund 12'000, dann kamen fast im Minutentakt hunderte Neue hinzu.» Instagram. Die 21-jährige Deutsche ist ein Talent. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele 2021. Instagram

Alles fing 2017 an. Alica Schmidt wurde vom australischen Magazin «Busted Coverage» zur «heissesten Sportlerin der Welt» gekürt. Die Folge: Die Deutsche wurde ein Star in den Sozialen Medien. Mittlerweile folgen ihr rund 800’000 Menschen auf Instagram – und täglich werden es mehr. So waren es vor einer Woche noch 50’000 Leute weniger.

Für die 21-Jährige ist all das manchmal unwirklich. Gegenüber der «Bild» sagt sie: «Manchmal bin ich fassungslos, wie viele Menschen mir folgen.» Dass sie mehr Follower habe als die deutsche Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, könne sie sich nicht erklären. «Angie Kerber ist eine Sportlerin, die die meisten in Deutschland kennen. Das ist bei mir gar nicht der Fall», meint Schmidt weiter. Für Schmidt ist es aber nicht nur teils eine unwirkliche Situation. Es gibt Momente, in denen die junge Deutsche leidet. Denn ihre Popularität hat auch Schattenseiten.

«Es sind zum Teil ganz, ganz komische Nachrichten»

Immer wieder trudeln bei Schmidt komische Nachrichten ein. Gegenüber der «Bild» erzählt sie: «In den privaten Nachrichten auf Instagram sind unmoralische Sachen dabei.» Was es für Dinge seien, wolle sie aber nicht sagen. «Es sind zum Teil ganz, ganz komische Nachrichten», sagt sie lediglich.

Weshalb sie solche Zuschriften bekommt, weiss die Leichtathletin nicht. Schmidt will nämlich nicht auf ihr Äusseres reduziert werden. Schmidt sagt: «Ich mache immer wieder klar, dass mein Fokus klar auf dem Sport liegt. So will ich auch wahrgenommen werden: Als Athletin.» Dass sie das ernst meint, beweist die Tatsache, dass sie gar Offerten vom Playboy ausschlug.

Schmidt war fassungslos

Schmidt ist talentiert. So feierte die 21-Jährige bereits einige Erfolge: An der U20-EM vor drei Jahren holte sie beispielsweise mit der Deutschen 4x400-Meter Staffel die Silbermedaille. Ihr Ziel sind die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Wenn die blonde Sportlerin dort erfolgreich ist, wird sie wohl noch bekannter werden. Auch werden wohl noch mehr Follower hinzukommen. Das wird sie dann aber wohl nicht mehr schockieren, nicht so wie beim letzten Mal, als sie quasi über Nacht zur Instagram-Grösse wurde.