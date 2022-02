Kanton Bern – So lernt Spürhündin Aska, wie sie Vermisste findet

Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre und ist sowohl für sie als auch für ihre Betreuerin sehr anspruchsvoll, wie Krebs in einem Blogbeitrag schreibt.

Die Kantonspolizei Bern bildet derzeit einen neuen Personenspürhund aus. Die Hannoversche Schweisshündin Aska wird von Hundeführerin und Polizistin Rita Krebs auf ihrem Weg unterstützt. Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre und ist sowohl für sie als auch für ihre Betreuerin sehr anspruchsvoll, wie Krebs in einem Blogbeitrag schreibt.

Aska wird nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung vor allem bei friedlichen Suchen eingesetzt werden. Dabei suchen die Einsatzkräfte vermisste Personen wie zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen, Wandernde, Kinder oder suizidgefährdete Menschen. «Der Personenspürhund kann aber auch beigezogen werden, um Fluchtwege von Täterinnen oder Tätern zu rekonstruieren», so Krebs.

Kurz vor der 2. Überprüfung

Der Hund verfolgt dabei die Geruchsspur eines Menschen vom Ausgangsort aus, muss aber auch anzeigen können, wenn er die Geruchsspur verloren hat. Beispielsweise, wenn die gesuchte Person in ein Fahrzeug eingestiegen ist. «Wenn Aska die Spur verloren hat, versucht sie selbstständig die Spur in verschiedene Richtungen wieder zu finden, geht aber in keine Richtung weiter», sagt Krebs zu 20 Minuten. «Ganz zum Schluss kommt sie zu mir zurück und bleibt stehen.»