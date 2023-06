100. Ausgabe: So lief das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für die Schweizer

Schon mehrere Schweizer konnten das bekannteste Rennen der Welt gewinnen. 2023 griff Sébastien Buemi mit Toyota nach den Sternen, wollte sich in der Jubiläums-Centenary-Edition zum Rekordsieger machen. Am Ende triumphierte aber Ferrari.

Für einen Rennfahrer gibt es wohl kein Rennen, das einen so hohen Stellenwert hat wie die 24-Stunden von Le Mans. Und wenn dieses sogar noch zum 100. Mal stattfindet, will sich erst recht jeder als Sieger in die Geschichtsbücher eintragen lassen. Schliesslich hat sich Le Mans längst zum Klassiker der Langstrecken-WM entwickelt, die Stadt an der Loire mausert sich dabei zur Partymeile für 300'000 Besuchende, die friedlich das Spektakel vor Ort verfolgen.



Und weil man als Team trotz aller Dominanz nicht gewinnt, sondern Le Mans sich seinen Sieger selbst aussucht, triumphierte am Wochenende nicht der grosse Favorit Toyota mit Sebastien Buemi, sondern Ferrari. Die Italiener waren dieses Jahr erstmals wieder seit 1973 werkseitig in der Top-Kategorie von Le Mans dabei und konnten genau 50 Jahre danach gleich den Sieg mit nach Hause nehmen.

Ferrari gewann die 100. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. 24h-lemans.com Für Toyota und Topfavorit Sébastien Buemi blieb nur Platz 2. apex-management.ch Nico Müller lag mit Peugeot auch lange in Führung, konnte den Sieg aber trotzdem nicht erringen. Michael Lusk

Hypercars: Sébastien Buemi und Nico Müller ohne Happy End

Gleich zwei Schweizer kämpften dieses Jahr um den Sieg in der Hypercars-Klasse und damit um den Hauptsieg. Nico Müller trat mit Peugeot ebenso erstmals in der Königsklasse an wie Cadillac, Ferrari oder Porsche, um dem Topfavoriten Toyota mit Sébastien Buemi das Leben schwer zu machen. Dabei durften beide lange vom Gesamtsieg träumen. Nico Müller und Peugeot lagen bis weit in die Nacht sogar in Führung, bevor sie ein Crash zurückwarf. Auch Toyota und Sébastien Buemi hatten das Glück nicht an ihrer Seite. Der Teamkollege von Buemi drehte sich weniger als zwei Stunden vor Schluss, was viel Zeit kostete und Ferrari den Weg zum Sieg ebnete.

LMP2: Fabio Scherer triumphiert nach starkem Rennen

Besser lief es in der zweitstärksten Kategorie für den erst 23-jährigen Fabio Scherer aus Adelboden. Obschon Fortuna ihm einige Knüppel zwischen die Beine warf. So fuhr ihm erst eine Corvette beim Boxenstopp über den Fuss. Und ausgerechnet in der Schlussphase des Rennens fiel auch noch der Funkkontakt zu seinem Team aus. Dennoch liess sich der junge Berner nicht aus der Ruhe bringen und brachte am Ende den Sieg in der LMP2-Kategorie über die Ziellinie.

GTE: Iron Dames verpassen Sieg des Frauenteams