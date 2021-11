Elsigen-Metsch BE – So lief das erste Saison-Wochenende auf der Mini-Skipiste

Vergangene Woche gab es Kritik für die Bergbahnen Elsigen-Metsch. Dass das kleine Berner Oberländer Skigebiet trotz fehlendem Schnee Mitte November in die Skisaison startet, stiess mancherorts auf Unverständnis. Das Bild der grünen Berglandschaft mit dem weissen, schmalen Schneestreifen sorgte schweizweit für Aufsehen.



Doch im Simmental liess man sich die Stimmung am grossen Eröffnungswochenende nicht verderben. Topmotiviert hat man so am Samstagmorgen, pünktlich um 8.30 Uhr, den Betrieb aufgenommen. «Unsere Schneesportgäste haben sich richtig gefreut, endlich wieder auf die Piste zu dürfen», sagt der Geschäftsführer der Elsigenalp-Bahnen, Christian Zenger, zu 20 Minuten. Rund 1000 Fahrten konnten die Bergbahnen am ersten Skiwochenende verbuchen – «und dies, obwohl erst drei Pistenkilometer, also rund zehn Prozent unseres Skigebiets, offen stehen», sagt Zenger. Nebst dem Willkommen heissen der Wintersportlerinnen und -sportler habe man auch bereits die ersten Saisonkarten verkaufen können.