Aktualisiert 20.04.2020 06:34

So lief das Blutbad ab

Polizei jagte Wortman 12 Stunden lang

In Kanada ist es am Wochenende zu einem Blutbad mit mindestens 17 Todesopfern gekommen. Der mutmassliche Täter war lange auf der Flucht.

von tam

Erste Hinweise auf die Tat gab in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). Bei der Royal Canadian Mounted Police gingen mehrere Notrufe ein, die Schüsse in Portapique in der Provinz Nova Scotia meldeten. Ein Augenzeuge berichtete von mehreren brennenden Häusern.

Vor Ort traf die Polizei traf eine chaotische Szene an. In einem Haus und auf dem umliegenden Grundstück hätten die Einsatzkräfte mehrere Leichen entdeckt. Vom Täter war aber keine Spur. Die Polizei reagierte mit einem Grossaufgebot und bat die Bevölkerung, in den Häusern zu bleiben und die Türen abzuschliessen.

Vor Tatverdächtigem gewarnt

Am Sonntagmorgen warnte die Polizei dann vor dem 51-jährigen Gabriel Wortman, der «bewaffnet und gefährlich» sei. Er ist laut der Polizei der Tatverdächtige. Es folgte eine zwölfstündige Verbrecherjagd durch Nova Scotia. Er wird offenbar in mehreren Orten gesehen.

Die Polizei fand an mehreren Tatorten Opfer. Die Tatorte sind laut Polizei auf über mindestens 50 Kilometern verteilt. An einigen Orten sei auf den Grundstücken Feuer gelegt worden. Noch unklar ist die genaue Anzahl an Tatorten. Der Tatverdächtige habe während des Amoklaufs seine Waffe benutzt. Er habe möglicherweise aber auch «andere Methoden» angewendet.

Fluchtauto gewechselt

Ebenfalls warnten die Einsatzkräfte davor, dass der mutmassliche Schütze eine Polizeiuniform tragen könnte und mit einem Fahrzeug unterwegs sei, das einem Streifenwagen gleiche. Noch in der Nacht soll es zu einem Schusswechsel gekommen sein, doch der Mann konnte entkommen. Die Suche nach ihm dauerte an. Dabei hat er offenbar auch das Fluchtauto gewechselt: zu einem silbernen SUV.

Erst am Sonntagmittag konnte die Polizei den Mann etwa 35 Kilometer von Halifax entfernt bei einer Tankstelle stellen. Das ist rund 90 Kilometer von Portapique weg. Beim Einsatz starb der mutmassliche Schütze.