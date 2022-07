Zürich: So lief die Bergung des leblosen Mannes im Zürichsee ab

In der Nähe der Quaibrücke hat am Dienstagmorgen ein Passant eine Leiche im Zürichsee entdeckt. (Symbolbild)

Wie sie sagt, kommt es bei der Bergung einer Wasserleiche darauf an, wie und wo man diese antrifft. «Wenn man die leblose Person am See- oder Limmatboden findet, dann tauchen die Beamten an den Grund, um eine Spurensicherung durchzuführen. Im Anschluss wird der Körper geborgen», so Hödl.