Keine Quarantäne, kein Einreiseformular - So locker ist die Schweiz bei der Einreise

Seit rund einem Monat stehen keine Länder mehr auf der Risikoliste des BAG. Dementsprechend ist auch die Quarantänepflicht weggefallen. Und auch sonst ist die Schweiz grosszügig, was die Einreise angeht: Die Test- und Zertifikatspflicht entfällt für all diejenigen, die mit dem Auto, Bus oder Zug einreisen. Sie müssen noch nicht einmal ein Einreiseformular ausfüllen.

Berset und Engelberger können sich Verschärfung vorstellen

Und auch unsere Nachbarländer sind strikter, was die Einreise angeht. Italien und Österreich haben die Quarantäne zwar ebenfalls aufgegeben, doch sie verlangen ein Einreiseformular, egal ob man auf dem Luft- oder Landweg einreist. Dasselbe gilt für Deutschland und Frankreich. Ersteres geht in der Frage der Quarantänepflicht einen Zwischenweg.

Für Reisende aus Risikogebieten gilt nach wie vor eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Nach fünf Tagen darf man allerdings zum Test antreten. Fällt dieser negativ aus, wird die Quarantäne aufgehoben. In Frankreich werden die Risikogebiete in Kategorien abgestuft: orange und rot. Für Erstere fällt eine Woche Quarantäne an, für Zweitere gilt gar eine komplette Einreisesperre.

In einem früheren Interview mit der «Aargauer Zeitung» hatte sich der Präsident der Gesundheitsdirektoren-Konferenz, Lukas Engelberger, für eine Verschärfung der Einreisebestimmungen ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Alain Berset hat sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» dahingehend geäussert. Das Ausland hätte einige Beispiele parat, die nicht ganz so weit gehen, wie es Malta vor kurzem vorhatte: Dort wollte man nur noch vollständig Geimpfte einreisen lassen, bevor die Behörden wieder einen Rückzieher machen mussten.