Hacker lockten Frauen russischer Bomberpiloten in die Falle

Diese organisierte ein «patriotisches» Fotoshooting mit anderen Pilotenfrauen – und verriet den Hackern so unfreiwillig Daten, die an den Internationalen Gerichtshof gingen.

Nachdem sich die Gruppe in die Accounts von Oberst Sergej Atroschtschenko gehackt hatte, wandte sie sich unter einer vorgetäuschten Identität an dessen Frau Lilia.

Die Hacker hatten die Korrespondenz von Atroschtschenko mehrere Monate lang überwacht, um an möglichst viele Informationen zu kommen. Ihr Ziel: die verantwortlichen Piloten zu identifizieren und sie dereinst vor den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag zu bringen. Sie verschafften sich Zugang zum persönlichen Konto des Obersten auf dem offiziellen Portal des russischen Verteidigungsministeriums und kamen so an dessen persönliche Angaben sowie verschiedene detaillierte Listen von Piloten, deren Qualitäten und Zertifikaten, theoretischen und praktischen Berechnungen von Interesse.