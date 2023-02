Schimmel vermeiden: Warum lüften im Winter so wichtig ist

Wenn es draussen kalt und ungemütlich ist, sind wir weniger geneigt, regelmässig die Fenster zu öffnen und frische Luft in die Wohnung zu lassen. Das ist aber nicht nur wegen allfälliger Schimmelbildung bedenklich, sondern kann auch zu diversen gesundheitlichen Problemen führen. Wir haben Christina Brunner gefragt, wie man im Winter am besten lüftet.

Lüften dient dem Wohlbefinden und der Gesundheit. Ohne Lüften ist die Luft in Innenräumen irgendwann «verbraucht»: Die CO2-Konzentration in der Raumluft steigt und führt häufig zu Müdigkeit und Kopfschmerzen. Darüber hinaus steigt durch alltägliche Dinge wie Kochen, Duschen und Wäschetrocknen, aber auch Atmen und Schwitzen die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung schnell an.