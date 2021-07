George und Amal Clooney - So luxuriös ist ihr neues Anwesen in der Provence

Ein Haus in Los Angeles, eine Wohnung in New York, ein Haus in der Nähe von London und eine Villa am Comer See. Was für viele wie ein traumhaftes Jetset-Märchen klingt, ist für die Clooneys ganz normal. Jetzt haben George (60) und Amal Clooney (43) eine weitere Immobilie zu ihrer Sammlung hinzugefügt: Ein rund 900 Quadratmeter grosses Anwesen in der französischen Provence. Doch: Bevor der Kauf zustande kam, gab es einige Schwierigkeiten.