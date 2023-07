So gut lebte der «Fingerschneider» im Schweizer Versteck

Die Freundin des belgischen Kokain-Königs Flor Bressers, der 2022 in der Schweiz verhaftet wurde, muss dieser Tage vor Gericht. Justizdokumente belegen das Luxusleben des Paares am Zürichsee.

Belgischer Kokain-König : So luxuriös lebte der «Fingerschneider» in seinem Schweizer Versteck

1 / 4 Flor Bressers gilt als besonders gefährlich und rücksichtslos. Interpol Das Paar residierte unter anderem für 75’000 Franken im Grand Hotel Dolder …

Tages-Anzeiger/Urs Jaudas … und liess sich seine Wohnung im Mobimo-Tower insgesamt 206’000 Franken kosten. Wikipedia/ Stefan Irniger

Darum gehts In einer spektakulären Aktion wurden 2022 im Zürcher Renaissance Tower der belgische Kokain-König Flor Bressers und seine Lebenspartnerin verhaftet.

Nun müssen die 29-Jährige und ein Helfer des Paares in Zürich vor Gericht.

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, wie viel Geld das belgische Paar hier ausgab.

Im Februar 2022 klickten in einer monatlich 26’000 Franken teuren Nobelwohnung in Zürich West die Handschellen: Die Spezialeinheit Diamant stürmte das Appartement und nahm den belgischen Berufsverbrecher Flor Bressers sowie dessen sieben Jahre jüngere Lebensgefährtin fest, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Die Familie hatte sich dort unter falschem Namen eingemietet, während Bressers international zur Fahndung ausgeschrieben war.

Bressers liess sich widerstandslos festnehmen – keine Selbstverständlichkeit für einen Mann, der in seinem Heimatland Belgien als brutaler Drogenbaron bekannt ist, der Konkurrenten auch schon mal die Finger abtrennte, um zum Ziel zu kommen, und deshalb als «Fingerschneider» bekannt ist. Einen anderen Kriminellen soll er entführt und mit einem Rasiermesser traktiert haben, um ihn für den Verlust einer Ladung Drogen zu bestrafen. Wegen Geiselnahme, Erpressung, bewaffneten Überfalls und Drogenhandels war er 2020 in Belgien zu vier Jahren Haft verurteilt worden – doch diese trat er nicht an. Schliesslich wurde er im Oktober 2022 an Belgien ausgeliefert.

Rund 2,5 Millionen Franken verprasst

Stattdessen setzte sich der «Vingerknipper» mit seiner Familie unter falschem Namen in die Schweiz ab, wo er es sich richtig gut gehen liess, wie nun der «Tages-Anzeiger» berichtet. Dabei spielte seine Lebensgefährtin eine wichtige Rolle, weshalb sie sich ab dem 12. Juli vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten muss. Die Anklage lautet auf schwere Geldwäscherei, mehrfache Ausweis- und Urkundenfälschung sowie Täuschung der Behörden. Unter falschem Namen – sie gab sich als Deutsche namens Simone Jung aus – organisierte sie den Aufenthalt der Familie im Schweizer Exil.

Das Paar liess es sich hier richtig gut gehen – und auch etwas kosten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Gemäss dem Tagi-Artikel verprasste das Paar während des weniger als zwei Jahre dauernden Aufenthalts in der Schweiz an die 2,5 Millionen Franken, die aus dem Drogenhandel stammten. So gab Bressers’ Freundin unter anderem folgende Summen aus:

75’000 Franken für Zimmer im Juni 2020 im Hotel Dolder,

22’000 Franken für eine Suite für zwei Wochen im Hotel Baur au Lac,

218’000 Franken für die Miete einer edlen Bleibe in Rüschlikon ZH. Diese liess die Familie zudem für

174’000 Franken neu einrichten.

175’000 Franken wurden für ein Mahagoni-Motorboot der Kilchberger Werft Boesch fällig.

400’000 Franken gab das Paar allein für 131 Flaschen Wein aus, zudem

218’000 Franken für Kleider und

134’000 Franken für Hi-Fi-Anlagen.

110’000 Franken flossen zudem in zwei neu gegründete Firmen. Und satte

667’000 Franken gab die heute 29-Jährige für Schmuck und Uhren aus, nebst

77’000 Franken allein für Handtaschen.

Das Paar lebte ab 2020 weitgehend unbehelligt in der Schweiz. Dank gefälschten Dokumenten, unter anderem einem Fake-Arbeitsvertrag, stellte das Migrationsamt der Familie eine Aufenthaltsbewilligung B aus.

Auch Helfer drohen zwei Jahre Haft

Des Weiteren wird der Frau zur Last gelegt, sich unter der angenommenen Identität einer Griechin namens Alexandra Sapronova im Appenzell um eine Aufenthaltsgenehmigung bemüht zu haben. Zudem schloss sie eine Krankenversicherung ab. Bei der Verhaftung wohnte die Familie dann aber im Renaissance Tower in Zürich West, was sie sich für acht Monate 206’000 Franken kosten liess.

Das Paar hatte auch einen Helfer in der Schweiz, der ihm bei der Integration in der Schweiz half, nämlich die 32 Jahre alte rechte Hand von Bressers, der im «Tages-Anzeiger»-Artikel Ardit Gashi genannt wird (Name geändert). Der Mann mit kosovarischen Wurzeln kaufte die Autos und buchte etwa Ferien für seinen Boss, schloss Handyverträge ab und trat gegenüber dem Kinderspital als Bezugsperson des Kindes auf.

Deshalb muss auch Gashi demnächst vor Gericht antraben: Ihm werden Begünstigung und Geldwäscherei vorgeworfen, zudem der Verkauf von vier Kilogramm Kokain. Aber auch Diebstahl wird ihm angelastet: Einen Tag nach der Verhaftung von Bressers und dessen Partnerin soll er in deren Wohnung eingebrochen sein und Luxusartikel im Wert von 74’000 Franken mitlaufen lassen haben, die er verticken wollte.

Gashi und Bressers’ Freundin drohen jeweils 24 Monate Gefängnis bedingt. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

