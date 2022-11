Drogenhändler des zerschlagenen «Super-Kartells» lebten im Luxus

Schlag gegen Kokainhandel : So luxuriös lebten die Drogenbarone des zerschlagenen «Super-Kartells»

In Spanien nahm die Guardia Civil 15 Personen fest, die in Verbindung mit einem internationalen Drogenhändlerring stehen. Ein Video zeigt, wie die Kokainhändler lebten.

Wie Europol am Montag berichtete, gelang am Montag die Zerschlagung eines europäischen «Super-Kartells». Die Organisation soll für rund einen Drittel des Handels mit Kokain in der EU verantwortlich sein. Insgesamt wurden 49 hochrangige Mitglieder festgenommen, 15 davon in Spanien.