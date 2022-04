Velo-Service selber machen – So machst du dein Bike fit für den Frühling

Daniel Meyer hat an der ETH in Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert und mehrere Jahre in Hong Kong, Ho Chi Minh City und Peking in Senior Management-Positionen für den führenden Marktexpansionsdienstleister DKSH gearbeitet. Zurück in der Schweiz und mit der Intention, ein nachhaltiges Verkehrsmittel für den Alltag zu entwickeln, gründete er 2015 zusammen mit Marie So das Technologieunternehmen EGO Movement. Heute ist EGO Movement in der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland mit eigenen Stores vertreten und bietet intelligente und vernetzte Mobilitätslösungen für den urbanen Raum.