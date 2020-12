Ein Jodel-User berichtet von aufgerissenen Milchkästen in mehreren Quartieren in Emmen. Wir zeigen dir, wie du dich vor Päcklidieben schützen kannst.

1 / 8 In mehreren Quartieren der Gemeinde Emmen soll ein Paketbote geöffnete Milchkästen festgestellt haben. imago images/Jens Schicke Der Jodel-User, der mit dem Paketboten gesprochen hatte, postete dies anschliessend, um die Anwohner zu warnen. Screenshot Jodel Ein weiterer User berichtet von ähnlichen Beobachtungen im Schönmattquartier. Screenshot Jodel

Darum gehts Ein Anwohner von Emmen warnt auf Jodel vor Paketdieben.

Der örtliche Pöstler habe ihm von mehreren geöffneten Milchkästen berichtet.

Die Luzerner Polizei hat keine Häufung von Anzeigen festgestellt.

Die Schweizerische Post rät, alternative Zustellungsvarianten auszuwählen.

Auf der anonymen Plattform Jodel berichtet ein User von einem Gespräch mit dem Pöstler. Dieser habe ihm erzählt, dass er in den letzten Tagen vermehrt offene Milchkästen angetroffen habe und dies nicht nur vereinzelt , sondern im ganzen Quartier. Vorgekommen sei das Ganze in den Quartieren rund um die Grudlistrasse, Listrigstrasse und Ober Gersag in der Gemeinde Emmen. Ein weiterer User berichtet von ähnlichen Beobachtungen im Quartier Schönbühl in Emmen.

Keine Häufung von Anzeigen

Auf Anfrage heisst es bei der Luzerner Polizei, dass zwar vereinzelt Anzeigen über Diebstähle von Paketen eingegangen seien, jedoch nicht in höherem Masse als gewöhnlich. Es sei auch keine Häufung von Anzeigen zu diesem Thema in der Gemeinde Emmen feststellbar. Um sich vor Päcklidieben zu schützen , rät Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, Päckli , die man nicht selber annehmen kann, von einem Nachbarn annehmen zu lassen. Es gebe auch die Möglichkeit , das Paket bei My Post oder Pickpost zu hinterlegen und bei Gelegenheit abzuholen.

Alternativen zur Zustellung

Bei der Post heisst es auf Anfrage, dass aktuell keine Häufung von Paketdiebstählen festgestellt wird, auch nicht in der genannten Region. « Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, dass die Verlustquote bei Paketsendungen im tiefen Promillebereich liegt und stabil ist » , so Nathalie Dérobert , Mediensprecherin der Schweizerischen Post. Für die Post gelten Pakete, die in das Ablagefach des Briefkastens gelegt werden als zugestellt, ab diesem Zeitpunkt gehe die Haftung von der Post auf den Kun d en über. Dérobert rät, sich im Falle eines Diebstahls an die Polizei zu wenden.

Als Alternativen nennt sie ebenfalls die Service s My Post und Pick p ost. Damit habe man die Möglichkeit , Pakete auch ausserhalb der Schalteröffnungszeiten abzuholen. « Über den Onlinedienst ‹ Meine Sendungen › haben Kunden ausserdem die Möglichkeit , selber zu bestimmen, wann, wo und wie sie ihre Pakete empfangen » , so Dérobert weiter. Dabei könne die Zustellung an einem Wunschtag , ein Zeitfenster, ein bestimmte r Ort der Deponierung, d ie Zustellung an einen Nachbarn oder auf eine bestimmte Etage gewählt werden.