Rezept für Dalgona Guetzli: So machst du die Kekse aus Squid Game selbst

Die in Südkorea beliebten Leckereien sind seit der Ausstrahlung der Serie «Squid Game» zum Internet-Hit avanciert und damit auf dem besten Wege, auch international Beachtung zu finden. Selbst in die «New York Times» haben sie es bereits geschafft.

An Yong-hui produzierte die Dalgona-Cookies für die Netflix-Serie «Squid Game» und kurbelte damit ordentlich sein Geschäft an.

Zu verdanken haben die Guetsli ihren neuen Status An Yong-hui. Er war es, der die für die Serie benötigten 700 Exemplare zu Verfügung stellte, die es in «Squid Game» vor die Kamera schafften. Satte 15 Kilo Zucker verwendete der 37-jährige Bäcker, der genau wusste, was er tut – nämlich vor allem seinem Geschäft etwas Gutes. In Seoul stehen die Feinschmecker jetzt Schlange. Verkaufte Yong-hui vor Beginn der Serie gerade mal 200 seiner Kekse pro Tag, sind es jetzt 500, zu jeweils etwa 1,60 Franken das Stück.