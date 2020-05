Schweiz Tourismus

So machst du eine Europa-Rundreise in der Schweiz

Wegen Corona fallen internationale Reisepläne aktuell reihenweise ins Wasser. Das ist aber nicht schlimm: Auch in der Schweiz gibt es «exotische» Ziele.

Bist du traurig, weil du dieses Jahr nicht in die Ferne verreisen kannst? Keine Sorge. Wir haben für dich zwölf Destinationen in der Schweiz, die ein bisschen aussehen, als wären sie ganz woanders.

Die Strandferien in Ägypten, der Städtetrip nach Portugal, die Amerika-Rundreise, der Selbstfindungstrip in Bali: Internationale Reisen sind gerade keine Option. Damit dir sicher nicht langweilig wird, haben wir dir zwölf Reiseziele in der Schweiz ausgesucht, die an Orte in Europa erinnern.