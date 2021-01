Ob Homeoffice oder nicht: Die Luft um uns herum ist voller Schmutzpartikel, daheim etwa von Duftkerzen oder vom Kochen, unterwegs vom City-Smog. Diese setzen sich nicht nur in unseren Kleidern ab, im Verlauf des Tages geraten sie auf die Haut, wenn du dir mit den Fingern ins Gesicht langst. Joanna Czech, die Kosmetikerin von Kim Kardashian, appelliert darum an uns: «Don’t bring the streets to your sheets.»