Sparen: Flug ab Hauptbahnhof Genf günstiger als ab Zürich Flughafen

Ein Test von 20 Minuten zeigt, dass so zum Beispiel bei einem Flug vom Hauptbahnhof Genf nach New York rund 92 Franken eingespart werden können.

Wer in die Ferien reisen will, der möchte dafür vermutlich so viel Geld wie nötig und so wenig wie möglich ausgeben. Oft lohnt sich auch bei der Buchung von Flügen eine tiefere Recherche des besten Preises. Auf der Website Preispirat.ch kursiert seit wenigen Tagen ein heisser Spartipp – zumindest wenn man mit der Swiss fliegt.