Cupfinal Frauen: Servette – St. Gallen zweimal am gleichen Tag

Am Samstag dem 29. April soll um 17 Uhr im Letzigrund der Cupfinal der Frauen angepfiffen werden. Nur eine Stunde später wird in der Super League in Genf die genau gleiche Begegnung zwischen Servette und St. Gallen angepfiffen. «Das finde ich sehr ungünstig und sehr schade. Die Fans müssen sich jetzt entscheiden, was sie schauen wollen», sagt Nati-Spielerin und Servette-Profi Coumba Sow zu 20 Minuten. «So macht man den Frauen keinen Gefallen. Man hätte es besser planen können.»

Letzigrund bereits besetzt

Doch wer trägt die Schuld an der Termin-Kollision? Der Schweizerischen Fussballverband hat den Cupfinal bereits am fünften Dezember terminiert – also mit fast fünf Monaten Vorlaufzeit. Den Final jetzt noch zu verschieben, ist keine Option. Zum einen läuft der Vorverkauf der Tickets bereits, zum anderen ist der Letzigrund am Sonntag schon besetzt. Der Swiss Football League will der Verband aber auch keinen Vorwurf machen – wohl auch, weil diese von Anfang an transparent kommuniziert hat, dass an diesem Wochenende in der Super League der Männer gespielt wird. Weder Verband noch Liga sehen den Fehler bei sich, man spricht von einem sehr unglücklichen Zufall.