St. Gallen erhöht Parkgebühr – «So macht sich die Stadt unattraktiv und die Gastronomie wird darunter leiden»

Bislang konnte man vielerorts am Abend und am Sonntag gratis parkieren.

Von Montag bis Freitag zwischen acht und 19 Uhr und am Samstag zwischen acht und 17 Uhr kosten sie zwei Franken pro Stunde – am Sonntag sind sie gratis verfügbar. So stellt sich die momentane Situation für Oberflächenparkplätze im Zentrum von St. Gallen dar. Doch dies wird sich schon bald ändern, wie die Stadt St. Gallen in einer Mitteilung schreibt: «Die neue Bewirtschaftungspraxis sieht vor, diese täglich durchgehend zu verwalten.» Genauer: Ab dem 1. Januar 2022 sind um die 600 Parkplätze rund um die Uhr kostenpflichtig. Neu wird es einen Tagestarif, zwischen sieben und 24 Uhr, in Höhe von zwei Franken pro Stunde geben. In der Nacht werden sie nicht mehr kostenlos, sondern für 1,50 Franken pro Stunde angeboten. Selbiges gilt ab dem neuen Jahr für den Sonntag.