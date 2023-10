Penis-Details und Schlussmach-SMS – Britney packt über Justin aus

Britney Spears’ Memoiren «The Woman in Me» haben es offenbar in sich: Erst wurde publik, dass die Sängerin während der Beziehung zu Justin Timberlake eine Abtreibung durchführte, nun ist die Art und Weise, wie der Sänger mit ihr Schluss machte, in aller Munde.

Von 1999 bis 2002 waren die beiden das Promi-Traumpaar schlechthin. Das Foto, auf dem sie an den Music Awards 2001 komplett in Jeans gekleidet waren, ist bis heute legendär. Justin war Britneys erste grosse Liebe, schreibt sie in ihrem Buch. Umso schmerzhafter war ihr Liebesaus, wie Chris Applebaum (53) nun gegenüber «Page Six» berichtet. Im Februar 2002 arbeitete die Sängerin an ihrem Musikvideo zu «Overprotected: The Darkchild Remix» in Los Angeles. Der 53-Jährige, der damals Regie führte, erinnert sich: «Es gibt Menschen, denen du ansiehst, dass etwas nicht stimmt, aber du weisst nicht, wo es herkommt. So war es an diesem Tag mit Britney.»