Einkaufen wie ein Profi – Tipps vom Personal Shopper

Bummelst du gern gemütlich, aber planlos durch die Läden? Für einen erfolgreichen Shopping-Trip ist diese Strategie nicht vielversprechend. «Ich stelle mir auf einem Moodboard Looks zusammen, die zu meinem Stil passen», sagt Tanja Erskine-Stöcklin. So sehe sie schnell, was diese Outfits gemeinsam haben und welche Teile im Schrank noch fehlen.

Tanja Erskine-Stöcklin ist Personal Shopperin und nachhaltige Stylistin bei Ethics meet Aesthetics. Sie berät ihre Kundinnen und Kunden auf der Suche nach dem passenden Stil und bleibt dabei, wo immer es geht, nachhaltig.

Gehst du oft Shoppen? Ich gönne mir eigentlich täglich eine Kleinigkeit. Ja, aber ich kaufe vorwiegend Secondhand. Ja, alle paar Wochen kauf ich mir was Neues. Ich vermeide es, so gut es geht. Leider liegt Shopping für mich finanziell nicht drin. Nein, ich hasse Shopping.

Einkauf nach Bedarf

Damit nichts in deinem Einkaufskorb landet, was du wenige Wochen später unbenutzt wieder in den Kleidersack schmeisst, ist die Frage nach dem Bedarf zentral: «Brauche ich das wirklich?». «Oft lässt man sich von schönen Schaufenstern oder neuen Trends verlocken», so die Personal Shopperin. Doch gerade wenn es sich beim Stück der Begierde um etwas Neues handle, sei diese Frage aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus wichtig.

Muss es wirklich noch ein neuer Pullover sein? Pexels/cottonbro

Wer einfach mal so einen neuen Trend ausprobieren möchte und sich nicht ganz sicher ist, ob er zum eigenen Stil passt, dem oder der rät die Expertin zum Secondhand-Kauf. «Wenn das Stück doch nicht zu dir passt, gibst du es einfach wieder in die Brocki.»

Damit in deinem Schrank nur Stücke landen, die du auch tatsächlich trägst und die sich spielend einfach miteinander kombinieren lassen, hält sich Tanja Erskine-Stöcklin an diese Regel: «Fünf Kombinationsmöglichkeiten sollten dir mit deinem neuen Piece sofort in den Sinn kommen, wenn du an deinen eigenen Kleiderschrank denkst.»

Das Gesicht verräts

Für den Einkaufsbummel rät Erskine-Stöcklin zu einem funktionalen Outfit, das man auch sonst trägt. «So merkt man sofort, ob sich das gewünschte Stück mit den eigenen Sachen kombinieren lässt.» Wer auf der Suche nach einem Kleid ist, kann Strümpfe unter die Hosen anziehen oder einpacken. «Ein Kleid mit Jeans anzuprobieren, sieht nie gut aus.»

Ob das Stück wirklich passt, verrät dein Gesichtsausdruck. Pexels/mentatdgt

Ob es sich beim Fund um einen Volltreffer handelt, verrät dein Gesicht: «Ich schaue gerne auf den Ausdruck meiner Kundinnen und Kunden. Wer sich wohl fühlt, strahlt das sofort mit Gesicht und Körperhaltung aus.» Darum rät Tanja Erskine-Stöcklin zur Shoppingbegleitung. Ausserdem macht Bummeln zu zweit auch einfach mehr Spass.