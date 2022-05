Parfüm mischen: Die besten Tipps, Kombinationen und No-Gos

Warum ist klar: Statt das gleiche Parfüm wie Hunderte andere zu tragen, kreiert man einen individuellen Duft ganz für sich – wäre da nur nicht die Gefahr am Ende viel zu stark, irritierend oder gar scheusslich zu riechen. Natürlich hilft es da vor allem zu experimentieren. Für die Extra-Absicherung schaden aber auch ein paar Expertentipps nicht. Christof Hoerler ist stellvertretender Geschäftsführer in der Zürcher Luxus-Parfümerie Spitzenhaus und liefert genau, was du wissen musst.