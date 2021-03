In der Nacht auf Dienstag wurden zudem rotblaue Fahnen in der ganzen Stadt aufgehängt. «Sie hängen an jeder Ecke in Basel», berichtet ein News-Scout.

Am Samstag soll in Basel vor dem St. Jakob-Stadion ein grosser Fanprotest stattfinden.

Hintergrund des Unmuts sind die Gerüchte über den Einstieg der britischen Investmentfirma Centricus, die sich am Club beteiligen soll. Zudem fürchten die Fans, dass Minderheitsaktionär David Degen über ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt, bei dem Burgener die Finger im Spiel haben soll, ausgebootet werden soll. Der Ex-FCB-Profi hätte nämlich ein Vorkaufsrecht für die Aktien, die nun an Centricus gehen sollen. Die Fans fürchten den Ausverkauf des Vereins und nichts weniger als den «Zerfall der Institution FC Basel 1893».

Als erstes sichtbares Zeichen ihres Unmuts haben Fans vor einer Woche angefangen Fanartikel auf dem Barfüsserplatz zu platzieren. Das Mahnmal neben der Terrasse des Stadtcasinos, wo in guten Jahren die Mannschaft ihre Titel feierte, hat inzwischen eine imposante Grösse erreicht.