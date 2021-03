Fünf sind optimal

Richtig aufteilen

Messbar positive Effekte

Im Vergleich zu den Probandinnen und Probanden, die täglich nur zwei Portionen Obst und Gemüse zu sich nahmen, hatten die mit fünf Portionen ein 13 Prozent geringeres Sterblichkeitsrisiko. So war ihr Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, etwa 12 Prozent niedriger. Das Sterblichkeitsrisiko in Bezug auf Krebs sank um zehn Prozent und in Bezug auf Atemwegserkrankungen wie der Lungenerkrankung COPD sogar um 35 Prozent.