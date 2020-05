USA

So nahe kommen sich Kunstflieger in der Luft

Zu Ehren des medizinischen Personals während der Corona-Pandemie flogen die Kunstflugstaffeln der US Navy und der Air Force über verschiedene Städte der USA.

Einen Moment lang sieht es aus, als könne der Pilot die Kampfmaschinen seiner Kollegen in der Luft berühren: Die Kunststaffel der US Navy, die Blue Angels, und die Thunderbirds der Air Force fliegen so dicht neben- und untereinander.