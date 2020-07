Mar-a-Lago in Palm Spring

So nobel macht Donald Trump Ferien

118 Zimmer, 10’000 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Grundstücksfläche von 35’000 Quadratmetern – das sind die eindrucksvollen Eckdaten von Donald Trumps Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida. Das Anwesen ist aber nicht nur Viertwohnsitz des US-Präsidenten, es ist auch eine wahre Goldgrube.

Feriendomizil, Ort für Staatsbesuche, Geldmaschine

Das feudale Anwesen in Florida ist Trumps Viert- und eingetragener Hauptwohnsitz. Manchmal logiert der Präsident auch im Weissen Haus, dem Trump Tower in New York oder in seinem Golfclub in New Jersey. Als Geschäftsmann weiss er sicherlich die Qualitäten von Mar-a-Lago als Geldmaschine zu schätzen. Die Aufnahmegebühr in den Privatclub kostetet zwischen hundert und zweihunderttausend Dollar, um Golf spielen zu dürfen, muss man eine Million hinblättern.