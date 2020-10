So nutzt du den heutigen Blue Moon für deine Beautyroutine

Jeder Vollmond widmet sich einem besonderen Thema. Allen gemeinsam ist jedoch das Thema «sich von Altlasten» befreien. Und weil der heutige, sogenannte Blue Moon (Mondaufgang ist um 17.28 Uhr) zusammen mit Halloween stattfindet, kann das eine wunderbare Möglichkeit für dich sein, diese Zeit zu nutzen, um Negativität in dir selbst und der Welt umzuwandeln und deine Ahnen um Schutz zu bitten.

Silas Peters for Unsplash

Keine Sorge, falls das jetzt zu esoterisch für dich klingt. Du kannst die Kraft des Vollmondes auch – ganz praktisch – in deine Beauty-Routine integrieren. Und das ist alles andere als Gaga. Schliesslich beeinflusst die Kraft des Mondes Ebbe und Flut. Oder anders gesagt: Der Mond bewegt täglich Millionen Liter Wasser, da kann es ja schon gut möglich sein, dass er auch unsere Haut über Nacht schöner macht?

Drei kosmisch veredelte Pflegeprodukte

Ob du nun daran glaubst oder nicht, die Kosmetikindustrie hat die nächtliche Regenerationskraft der Haut schon lange zum Thema gemacht. Nun hat sie die Mondphasen für sich entdeckt und setzt auf kosmisch veredelte Pflegeprodukte, die die Zellerneuerung im Schlaf ankurbeln. So zum Beispiel die drei unten folgenden Brands:

Die Feuchtigkeitscreme Cosmic Cream Collagen Protect von Moon Juice enthält wasserbindende Hyaluronsäure und Ashwagandha, was die Haut revitalisiert. Fr. 64.- auf Biomazing.ch

Mit Aktivkohle und Kokosöl in der Gesichtsreinigung Black Moon Drops von Raaw by Trice bist du schnell für die anschliessende Nachtpflege parat. Fr. 60.- auf Zalando.ch

Ausprobieren: Mondphasen-Beauty

Es kann also bestimmt nicht schaden, wenn du deine Hautpflege mal an den Mondkalender anpasst. Wirkstoffe werden etwa bei zunehmendem Mond besser aufgenommen und Cremes ziehen besser ein. Bei abnehmendem Mond dagegen ist Detox angesagt, weil diese Mondphase deinen Körper für eine Entgiftung ready macht. Eine tiefenreinigende Gesichtsmaske kommt hier auf jeden Fall gut. Passende Apps gibts dafür inzwischen auch: Darunter Nebula (die Astro-App sagt dir zum Beispiel ziemlich genau, bei welcher Mondphase du zum Coiffeur gehen solltest) oder Moon (diese App hält dich in Sachen Mondphasen auf dem Laufenden).