So oft solltest du deinen BH waschen

Vermutlich haben die meisten Menschen, die einen BH tragen, einen Lieblings-BH. Dieser eine BH oder dieses eine Bralette, das so bequem ist, dass man es einfach die ganze Woche tragen will und danach gleich noch eine. Doch wie lange darf die Unterwäsche eigentlich in der Rotation bleiben, bis sie in die Waschmaschine muss?

Auf den Schweiss kommt es an

Während Unterhosen nach einmal Tragen gewaschen werden, sehen viele Menschen das mit dem BH etwas entspannter. Zumindest bei Sport-BHs ist das aber die falsche Devise. Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie und ärztliche Leitung der Zürcher Dermanence Klinik, erklärt: «Sport-BHs sollten nach jedem Tragen gewaschen werden, da man während des Sports verstärkt schwitzt.»

Der Sport-BH sollte nach jedem Tragen gewaschen werden. Pexels/Roman Odintsov

Ansonsten sei die Frage, wann der BH gewechselt werden muss, sehr individuell. «Wenn die Trägerin keine Hauterkrankung in dieser Region hat und im Alltag nicht stark schwitzt, kann der BH gut zwei bis drei Tage lang getragen werden», weiss die Expertin. Menschen mit einer Hauterkrankung wie Psoriasis inversa, eine seltene Form der Schuppenflechte, sollten nicht auf den täglichen Wechsel verzichten, da sich die Haut sonst infizieren oder entzünden könnte.

Der Lieblings-BH sollte also lieber früher als später in die Wäsche. Was passiert, wenn du zu lange damit wartest: «Es kommt zur Ansammlung von Schweiss, Bakterien und teilweise auch Pilzen, was zur Hautentzündung oder -infektion führen kann», so Dr. Meli.

Wie oft du den BH waschen musst, hängt auch davon ab, wie viel du schwitzt.

Dann solltest du deinen BH reinigen