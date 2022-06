So pompös feierte Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra ihren 18. Geburtstag

Die norwegische Erbprinzessin Ingrid Alexandra feierte am Donnerstag und Freitag ihren 18. Geburtstag nach.

Der 18. Geburtstag ist für viele Jugendliche ein grosser Tag – so auch für Ingrid Alexandra. Die norwegische Erbprinzessin wurde am 21. Januar volljährig, konnte aufgrund der Corona-Pandemie jedoch keine Feier veranstalten. Das Fest hat sie nun allerdings nachgeholt – und zwar nicht allzu bescheiden.

Bereits am Donnerstagabend hatte die norwegische Regierung zu ihren Ehren ein festliches Abendessen in der Osloer Deichman-Bibliothek ausgerichtet. Noch feierlicher ging es dann am Folgetag im Königsschloss zu: Zahlreiche Royals erwiesen Ingrid Alexandra die Ehre, unter ihnen das niederländische Königspaar Willem-Alexander (55) und Maxima (51), Spaniens Monarch Felipe VI. (54) und das dänische Kronprinzenpaar Frederik (54) und Mary (50). Schwedens Kronprinzessin Victoria (44) und ihr Mann Prinz Daniel (48) hatten ihre Kinder Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6) mitgebracht. Die Briten fehlten dagegen.