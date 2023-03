Wetter Schweiz: So prächtig zeigen sich Alpen nach dem Schnee

In den vergangenen 72 Stunden hat es nahezu überall Niederschläge gegeben. Der viele Neuschnee hat die Bergwelt in eine Märchenlandschaft verwandelt.

Darum gehts Nach viel Niederschlag zeigt sich am Dienstag die Sonne.

In den Bergen gab es viel Neuschnee.

Die Bedingungen sind ideal für einen Ausflug auf die Piste.

Nachdem es in den vergangenen drei Tagen insbesondere entlang der Alpen wiederholt regnete und zum Teil sogar gewitterte, ist uns am Dienstag dank eines Zwischenhochs ein Ruhetag vergönnt, wie MeteoNews schreibt. Der Neuschnee, kombiniert mit dem blauen Himmel, bietet am Dienstagmorgen ideale Bedingungen für einen Ausflug auf die Skipisten.

Am Nachmittag kommen von Westen her zwar viele mittelhohe Wolken dazu, die den Sonnenschein ablösen. Diese Wolken sind zu einem Teil aber auch einer kleinen Portion Saharastaub zu verdanken. Am Mittwoch wird es wieder wärmer – jedoch auch nässer. Die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter.

Wind und Regen

Nicht viel besser sieht der Rest der Woche aus. Die Temperaturen bleiben am Donnerstag zwar mild, es regnet aber verbreitet stark. Gegen Wochenende sinken dann die Temperaturen ab und es wird wieder kühler. Dazu gibt es viel Niederschlag.

Diese Woche wird es auch windig. Nach aktuellem Stand ist es im Flachland am Freitag und am Samstag am windigsten, der Südwest- bis Westwind erreicht Windspitzen von 60 bis 80 km/h, in etwas erhöhten Lagen auch mehr (Abb. 6). Auf den Bergen sind Orkanböen zu erwarten. Am Sonntag beruhigt sich die Lage allmählich.

1 / 2 So wird das Wetter in dieser Woche. MeteoNews In den letzten 72 Stunden gab es viel Neuschnee in den Alpen. MeteoNews

