Aktualisiert vor 1h

Kampfansage an Swisscom

So profitieren Kunden von der Glasfaser-Allianz von Sunrise und Salt

Die Kooperation von Sunrise und Salt beim Glasfaser-Ausbau dürfte den Kunden bessere Angebote und mehr Auswahl bringen. Glasfaser-Marktführer Swisscom scheut die Konkurrenz nicht und verweist auf eigene Investitionen.

von Fabian Pöschl

Kunden sollen durch die Kooperation von Sunrise und Salt von besseren Angeboten und mehr Auswahl profitieren. Mit der neu gegründeten Firma Swiss Open Fiber wollen die beiden Unternehmen vor allem in ländlichen und Agglomerations-Gebieten 1,5 Millionen Haushalte mit Breitband-Internet versorgen. Den beiden Firmen fehlte bisher ein grosses, eigenes Glasfasernetz, um ihre Kunden zu Hause zu erreichen.

Darum gehts Sunrise und Salt fehlte bisher ein grosses, eigenes Glasfasernetz. Nun kooperieren die beiden Unternehmen für den Glasfaser-Ausbau.

Kunden in Agglomerationsgebieten sollen von besseren Angeboten und mehr Auswahl profitieren.

Swisscom gibt sich gelassen und verweist auf eigene Investitionen.

Sunrise und Salt haben am Dienstag eine Kooperation für den Glasfaser-Ausbau angekündigt. Mit der neu gegründeten Firma Swiss Open Fiber wollen die beiden Unternehmen vor allem in ländlichen und Agglomerationsgebieten 1,5 Millionen Haushalte mit Breitbandinternet versorgen. Dafür investieren sie 3 Milliarden Franken. Hier findest du Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Zusammenarbeit von Sunrise und Salt.

Warum kooperieren Salt und Sunrise?

Die beiden Unternehmen überraschten mit ihrer Kooperationsankündigung. Doch für Comparis-Telecom-Experte Jean-Claude Frick ergibt sie durchaus Sinn, weil bisher beiden ein grosses, eigenes Glasfasernetz fehlte, um ihre Kunden zu Hause zu erreichen. «Aus diesem Grund wollte Sunrise ja UPC übernehmen, um deren Kabelnetz zu bekommen», so Frick. Der Deal scheiterte im vergangenen Jahr. Deshalb wolle Sunrise nun mit Salt den Kabelnetzausbau vorantreiben.

Wie profitiert der Kunde?

Die Zusammenarbeit von Sunrise und Salt hat vor allem Auswirkungen für Bewohner in Agglomerationsgebieten. «Dort mangelt es bisher an schnellen Glasfaseranschlüssen und an Auswahl», sagt Frick. Kunden könnten von besseren Angeboten profitieren und auswählen, was am besten zu ihnen passt. Frick glaubt zudem, dass die neue Allianz wieder Schwung in den Ausbau von Glasfaseranschlüssen bringt. «Dort hat die Schweiz im Unterschied zu manchem anderen europäischen Land Nachholbedarf», so Frick.

Ist das ein Angriff auf Swisscom?

Das Projekt von Sunrise und Salt ist eine Kampfansage an die Swisscom – denn sie ist Glasfaser-Marktführerin. Das neue Unternehmen Swiss Open Fiber treibt den Ausbau von Glasfaseranschlüssen voran, die Folge davon ist mehr Konkurrenz auf der Letzten Meile, also auf dem letzten Abschnitt der Leitung bis zum Hausanschluss. «Wenn die neue Allianz in Zukunft Glasfaseranschlüsse anbietet, setzt das Swisscom und UPC gehörig unter Druck», sagt Frick. Zwar könnte theoretisch auch die Swisscom bei der neuen Glasfaserallianz mitmachen, da diese allen Anbietern offensteht. Das sieht Frick aber als eher unwahrscheinlich an, zumal der Marktführer bereits bekannt gab, die eigenen Anstrengungen beim Glasfaserausbau zu verstärken.

Was sagt Swisscom zum Ganzen?

Swisscom-Sprecher Sepp Huber verweist gegenüber 20 Minuten ebenfalls auf Investitionen in den vergangenen zehn Jahren in Netze und IT in Höhe von rund 16 Milliarden Franken. Swisscom wolle auch in den kommenden Jahren Milliarden in die Infrastruktur investieren und sehe sich deshalb auch künftig gut positioniert. Ziel sei, dass bis in fünf Jahren die Abdeckung mit FTTH (Fibre to the Home, siehe Box) im Vergleich zu 2019 auf 3 Millionen Haushalte verdoppelt werde.

FTTH Das ist Glasfaser Die alten Kupferleitungen genügen den Anforderungen nach höheren Bandbreiten für Internet-Applikationen nicht mehr, wie die Eidgenössische Kommunikationskommission auf ihrer Website schreibt. Für 4k-Streaming etc. werde deshalb die Glasfaser als Übertragungsmedium nötig. Als Fibre to the Home (FTTH) bezeichnet man ein Fernmeldenetz, das in jedes Geschäfts-, Mehr- oder Einfamilienhaus über Glasfaser (Lichtwellenleiter) geführt wird. Bisher wurden Glasfasern in den meisten Fällen nicht bis in die Häuser von Privatpersonen und kleinerer Firmen verlegt, sondern vorwiegend etwa für die Erschliessung von grösseren Firmen und Geschäftshäusern eingesetzt. Für das letzte Teilstück des Netzes im äusseren Anschlussbereich (Letzte Meile) bei Privatwohnungen nutzte man Kupfer- oder Koaxialkabel.

Wie schwer fällt Sunrise und Salt die strategische Kooperation?