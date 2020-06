Lufthansa-Rettungspaket

So profitiert der deutsche Staat von Schweizer Hilfe

Wenn die Schweiz der Swiss hilft, bekommt die Lufthansa weniger Geld von der deutschen Bundesregierung. Politiker von links und rechts pochen darauf, dass das Geld in der Schweiz bleibt. Die Grünen sind empört.

Die deutsche Bundesregierung könnte der Lufthansa weniger Geld als vorgesehen zahlen. Am Mittwoch sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass die Unterstützung von anderen Ländern, in denen die Gruppe über Tochterunternehmen verfügt, von der deutschen Hilfe abgezogen wird.

«Fast alle Politiker sind umgekippt»

Fliessen also Steuergelder nach Deutschland? Nein. Das war eine Voraussetzung des Bundes für die Hilfe: Das Geld der Banken, für das der Bund bürgt, darf nur für die Sicherstellung des Schweizer Geschäfts verwendet werden, wie es auf Anfrage beim zuständigen Eidgenössischen Finanzdepartement heisst. Es dürfen also keine Mittel aus der Staatshilfe an die Muttergesellschaft fliessen.

«Berlin blockiert das Anflugregime»

Das Rettungspaket der deutschen Regierung beläuft sich gesamthaft auf neun Milliarden Euro. Dafür beteiligt sich der deutsche Staat mit 20 Prozent am Unternehmen. Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser sieht es kritisch, dass sich der deutsche Staat an der Lufthansa und damit an der Swiss beteiligt: «Berlin blockiert das Anflugregime in Zürich und ist gleichzeitig wichtigster Aktionär der Swiss über die Lufthansa. Da werden viele Konflikte auf uns zukommen.»