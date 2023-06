So profitierte Ukraine nach Prigoschins Putschversuch

Wagner-Söldner am Samstag, 24. Juni 2023, bei der Besetzung der südrussischen Stadt Rostow am Don, bevor es Richtung Moskau ging.

Wurden die russischen Streitkräfte an der Front in der Ukraine von den Ereignissen in Russland abgelenkt und konnte die Ukraine das für sich nutzen?

Als Wagner-Truppen, im Visier von russischen Kampfjets und dennoch wenig aufgehalten, am Samstag in Richtung Moskau vorrückten, machte sich Aufregung breit: Kann die Ukraine an der Front aus diesem russischen Chaos Nutzen ziehen ?

Wenig später blies Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Marsch auf die Hauptstadt kurz vor Moskau ab – zu plötzlich, als dass Kiew an der Front hätte etwas ausrichten können. «Am Wochenende ist alles so schnell abgelaufen, dass die Ukrainer keine Chance hatten, die Schwäche der Russen auszunutzen», sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer zu «Zeit Online».

«Fast ein Armeekorps mit zwei Divisionen»

Ob und in welchem Masse die russischen Streitkräfte an der Front von dem Putschversuch der Wagner-Söldner abgelenkt wurden und wie viele Informationen darüber sie überhaupt hatten, ist unklar. Sicher ist: Bislang hält die russische Verteidigungslinie, auch wenn sich die Wagner-Söldner aus allen russischen Operationen zurückgezogen haben.

Sicher ist aber auch, dass Moskau die Gruppe zerschlagen will – was Russland in den Augen einiger Beobachter langfristig schwächen könnte. «Es geht nach Angaben des Wagner-Gründers Jewgeni Prigoschin um 25’000 Mann. Vom Umfang her entspricht das fast einem Armeekorps mit zwei Divisionen», so Wolfgang Richter, deutscher Oberst a. D., ebenfalls bei «Zeit Online». «Das ist schon eine erhebliche Grösse. Wagner macht damit etwa ein Zehntel der russischen Landstreitkräfte aus, die in der Ukraine im Einsatz sind.»