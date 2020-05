Sondersession Covid-19

So prunklos sieht der provisorische Nationalratssaal aus

Am Montag beginnt die Corona-Sondersession des Schweizer Parlaments auf dem Bernexpo-Gelände. Von den National- und Ständeräten verlangt die neue Location einige Opfer.

Am Montag beginnt in Bern die ausserordentliche Session zur Bewältigung der Corona-Krise. National- und Ständerat wollen an mehreren Tagen dringliche Geschäfte behandeln. Weil im Bundeshaus der nötige Abstand zwischen den tagenden Parlamentariern nicht eingehalten werden kann, findet die Session auf dem Gelände der Bernexpo im Berner Wankdorf-Quartier statt. Den Bundeshaus-Charme sucht man im Provisorium vergeblich: Lediglich im Foyer des Gebäudes kommt einem dank der Projektion von schönen Fotos etwas Bundeshaus-Charme entgegen. Ansonsten sind die Räume auf vier Geschossen funktional eingerichtet. Pressetribünen in den Sälen fehlen, dafür kann man sich auf Rolltreppen fortbewegen.

Grosse Änderung für Ständeräte

Die Arbeiten am Berner Guisanplatz, wo das Parlament vorübergehend Unterschlupf findet, sind fast abgeschlossen. Am Donnerstag sollen letzte Tests stattfinden, am Samstag tagen bereits die Fraktionen in der Bernexpo. Ihnen stehen eigene Fraktionszimmer mit Tisch-Mikrofonen zur Verfügung. Im Ständerat sind diese nicht vorhanden. Laut Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) ist dies die grösste Änderung für die Parlamentarier der kleinen Kammer. Wollen sie sich melden, müssen sie nun ans Rednerpult treten. Er sei jedoch davon überzeugt, dass sich seine Kollegen im provisorischen Ständerat zurechtfinden werden: «Ich gehe davon aus, dass am Montage alle Ständeräte für die Session erscheinen – mir wäre nichts anderes bekannt.» Wen jemand jedoch nicht an der Session teilnehmen wolle, etwa weil er besonders gefährdet ist, dann sei dies der Person freigestellt.