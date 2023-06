Jordanische Royal: So prunkvoll feiert Kronprinz Hussein Hochzeit

Es ist der in Jordanien mit Spannung erwartete königliche Tag des Jahres: Am 1. Juni gaben sich Kronprinz Hussein bin Abdullah und die Architektin Rajwa Al-Saif das Jawort. Die Zeremonie und die Unterzeichnung des Hochzeitsvertrages fand nach islamischem Ritus im Zahran-Palast in der Hauptstadt Amman statt. Zuletzt gaben sich König Abdullah II. und seine Frau, Königin Rania, 1993 dort das Jawort.

Anschliessend begann die Prozession des Brautpaares zum 30-minütig entfernten Al Husseiniya-Palast, an der laut der «Times» 71 Mitglieder der königlichen Garde den Hochzeitsumzug aus etwa 20 roten Land Rovern und Motorrädern anführte – eine Anspielung auf die traditionelle Prozession von Reitern in roten Mänteln während der Herrschaft des Gründers des Landes, König Abdullah I. Angekommen in dem 40 Hektaren grossen königlichen Anwesen wurden die mehr als 1700 Gäste, bestehend aus europäischen und asiatischen Royals, Politikerinnen und Politikern sowie VIPs aus aller Welt begrüsst. Zu den Gästen gehörten unter anderem der britische Thronfolger Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (41) sowie die amerikanische First Lady Jill Biden (71).