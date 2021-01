Ausserdem hat der Kölner Sender alle Szenen entfernt, in denen der gefallene Schlagersänger und Corona-Verschwörungstheoretiker etwas sagte.

Am Samstagabend zeigte RTL, wie Michael Wendler bei «Deutschland sucht den Superstar» rausgeschnitten wird.

Nach Michael Wendlers KZ-Vergleich Anfang der Woche kündigte RTL an, den gefallenen Schlagerstar per sofort aus «Deutschland sucht den Superstar» rauszuschneiden. Im Staffelauftakt am Dienstag war der 48-Jährige noch zu sehen, wurde aber bereits auf Samstagabend hin aus der Castingshow gelöscht – soweit das eben machbar war.