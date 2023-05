Cremo: Schweizer Molkerei um 32 Tonnen Käse betrogen

Käse, eines der meist exportierten Erzeugnisse der Schweiz. Dies wurde nun der Schweizer Firma Cremo zum Verhängnis. Cyber-Kriminelle haben nämlich 32 Tonnen Gruyère- und Emmentaler-Käse geklaut. 2020 hatte die Firma Cremo mehrere Lastwagenlieferungen nach England entsandt, in dem Glauben, dass die Käselaibe an das britische Luxus-Warenhaus Harrods und an eine weitere Supermarktkette gehen, wie «Le Temps» berichtet.

«Neue, fruchtbare Partnerschaft»

In der Mailsignatur gaben die Kriminellen sogar die richtige Mehrwertsteuer von Harrods an. Weiter soll die angebliche Einkäuferin frohe Weihnachten gewünscht haben und freute sich auf die «neue, fruchtbare Partnerschaft». Darauf lieferte das Freiburger Unternehmen mehr als hundert Käselaibe nach London. Diese landeten dann im Südosten der Stadt in einem Lagerhaus. Von dort gingen sie jedoch nicht an die besagten Supermärkte, sondern landeten auf dem Schwarzmarkt. Laut «Le Temps» möglicherweise in Lebensmittelgeschäften in ganz Grossbritannien.