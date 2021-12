Cyber-Kriminalität : «So raffiniert versuchte mich ein Internetbetrüger reinzulegen»

Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, sind auf diversen Internet-Marktplätzen wieder vermehrt Betrügerinnen und Betrüger unterwegs. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage.

Der 20 Minuten Videojournalist, Raphael Casablanca, ist fast selbst einem solchen Betrugsversuch Opfer gefallen. Mit einem gestohlenen Profilbild einer real existierenden Person, die einen Vater mit Kind und Hund zeigte, versuchte der Betrüger , Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Auch sonst wirkte das Profil authentisch. Aber als unser Videojournalist fragte, ob er die Ware abholen könne, hat der Verkäufer kategorisch verneint. Das hat Raphael Casablanca stutzig gemacht. Schnell wurde klar, der Betrüger handelt mit System, bietet in verschiedenen Gruppen seine angeblichen Kameras zu reduzierten Preisen an. Keine Schnäppchen, sondern reduzierte, aber dennoch realistische Preise. Doch wie erkennt man ein Konto eines Betrügers, der sorgfältig darauf achtet, nicht aufzufliegen?

TIPP 1 Persönliches Treffen Die sicherste Variante bei einem Kauf übers Internet ist und bleibt das persönliche Treffen. Auf diese Weise kann man die Ware vor Ort untersuchen und bei Zufriedenheit das Geld in Bar übergeben.

TIPP 2 Zahlungsmethode Wenn du den Kauf trotzdem übers Internet abwickeln willst, solltest du auf die Zahlungsmethode achten. Bei einigen Bezahldiensten, wie beispielsweise PayPal, gibt es einen Käuferschutz. So besteht die Möglichkeit, eine getätigte Zahlung im Nachhinein rückgängig zu machen.

TIPP 3

Abholungsort Oftmals geben die Betrügerinnen und Betrüger an, an abgelegenen Orten zu wohnen. So wollen sie die Chance minimieren, dass jemand auf die Idee kommt, die Ware bei ihnen abzuholen. Wenn eine Abholung bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer gar keine Option ist, ist Vorsicht geboten.