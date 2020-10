«Reicht mit euch Aluhüten»So reagieren deutsche Promis auf Wendlers prompten DSDS-Ausstieg

1 / 7 Michael Wendler hat «Deutschland sucht den Superstar» den Rücken zugekehrt. Grund: RTL mache mit der deutschen Bundesregierung Corona-Propaganda. KEYSTONE Dieter Bohlen, der neben Wendler in der DSDS-Jury sass, schien sein Austritt kalt zu lassen. KEYSTONE Mike Singer, der auch in der DSDS-Jury sitzt, war überrascht, dass der Wendler so unerwartet ausgestiegen ist. KEYSTONE

Darum gehts Schlagersänger Michael Wendler hat seinen Austritt aus der DSDS-Jury bekannt gegeben.

Der Wendler begründete seinen Austritt auf Instagram.

Der Sender RTL verbreite gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung Corona-Propaganda.

Deutschland wolle er nun den Rücken kehren und in den USA eine Karriere verfolgen.

Deutsche Promis reagierten nun in den Sozialen Medien auf dem promptem Ausstieg ihres Kollegen.

Schlagersänger Michael Wendler, vorwiegend bekannt als «Der Wendler», sorgte schon immer für Schlagzeilen: Sei es wegen seines prompten Ausstiegs aus dem RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», seiner Beziehung zur fast 30 Jahre jüngeren Laura Müller oder wegen laufenden Insolvenzverfahren, die er am Hals hat.

Mit seinem Gig als Juror der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) schien seine Karriere wieder an Fahrt zu gewinnen. Völlig unerwartet gab der 48-Jährige am Donnerstag auf Instagram bekannt: Er tritt aus!

Die Gründe dafür sind fragwürdig, so machte der Wendler den TV-Sender RTL dafür verantwortlich, gemeinsam mit der Bundesregierung Corona-Propaganda zu verbreiten und damit gegen Persönlichkeits- und Freiheitsrechte zu verstossen. Laut seines Managers Markus Krampe hat Wendler seit mehreren Wochen sehr skeptisch auf sämtliche Corona-Massnahmen reagiert.

«Reicht mit euch Aluhüten»

Seine Karriere in Deutschland kann der Wendler nun wohl vergessen. Doch wie reagieren seine Promi-Kollegen auf den prompten Ausstieg und die Aussagen des Wendlers?

Pop-Titan Dieter Bohlen, der mit Wendler bis vor Kurzem in der DSDS-Jury sass, zeigte sich auf Instagram schadenfroh: «Der böse, böse Wendler ist nicht mehr in der Jury. Was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Dieter! Die grössten Probleme erledigen sich oft von selber. Man muss nur ein bisschen warten.»

Auch der DSDS-Juror Mike Singer hatte den Ausstritt des Wendlers nicht kommen sehen: «Ich war völlig überrascht von diesem Video und bin aus allen Wolken gefallen. Mir gegenüber hat er so was nie geäussert. Ich habe ihn nur normal erlebt. Das war ein totaler Schock für mich!»

Der deutsche Rapper Bushido machte auf Instagram folgende Ansage an den Wendler: «Reicht mit euch Aluhüten. Schäm dich, was du in der Öffentlichkeit von dir gibst, Michael Wendler.»

Wer übernimmt Wendlers Platz in der DSDS-Jury?

Gemunkelt wird nun über die Nachfolge des Wendlers. Florian Silbereisen, Menowin Fröhlich oder Pietro Lombardi werden laut «Bild» bereits als Nachfolger gehandelt. DSDS-Sieger und Ex-Juror Pietro Lombardi sagte in einer Instagram-Story:«Ich bin durch DSDS der geworden, der ich heute bin. Wenn es brennt, Lombardi ist da.»