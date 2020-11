LeBron, Rapinoe & Co. : So reagieren die Sportstars auf die US-Wahl

Schon vor der Präsidentenwahl in den USA äusserten sich prominente Athleten und riefen zum Wählen auf. Nach dem Erfolg von Joe Biden zeigt sich unter anderen LeBron James erleichtert.

Viele Sportler haben positiv auf die Wahl von Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA reagiert. In den sozialen Medien würdigten sie zudem vor allem die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris, die erste Frau und Schwarze in diesem Amt.

Rapinoe, Ledecky, Shiffrin – alle sind begeistert

Dass vor allem die Stimmen der schwarzen Bevölkerung Biden zum Wahlsieg verhalfen, hob Weltfussballerin Megan Rapinoe hervor, die schrieb: «Thank you Black Women» (Danke, schwarze Frauen). Rapinoe stellte auch die künftige Vizepräsidentin in den Mittelpunkt. «Ich kann nicht unterschätzen, wie historisch und unglaublich das für KamalaHarris ist und für schwarze Frauen und südasiatische Frauen und für Amerika. Lasst uns niemals zurückblicken», schrieb die 35-jährige Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Kamala Harris ist die Tochter eines Jamaikaners und einer Inderin.

NBA-Legende Earvin «Magic» Johnson würdigte die erste Rede von Biden an die Nation: Sie sei «alles, was die amerikanische Bevölkerung in dieser Zeit hören musste». Auch Skifahrerin Mikaela Shiffrin und Kunstturnerin Simone Biles gratulierten in den sozialen Medien, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton schrieb, er sei stolz darauf, dass Kamala Harris die neue Vizepräsidentin ist, «eine grossartige Leistung ein Moment für die Geschichte».