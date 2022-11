Bierverbot bei der WM in Katar: Meinung der Fans in Doha

Kurz nach Bekanntgabe des Alkoholverbots in und um die WM-Stadien hat 20 Minuten bei den Fussball-Fans in Doha nachgefragt, wie sie zu den neuen Einschränkungen stehen.

WM 2022 : «Wir finden einen Weg an Bier zu kommen» – so reagieren Fans auf das Verbot

1 / 8 Trotz Lächeln ist diese Fan-Gruppe aus Argentinien etwas traurig über das Alkoholverbot. Lucas Werder Virgilio Núñez aus Mexiko-Stadt findet es nicht so tragisch. Lucas Werder Nico Enrique Hermine und Florencia Canalez aus Argentinien sind zuversichtlich, sonst irgendwo an ein Bier zu kommen. Lucas Werder

Darum gehts Am Freitag gab die Fifa bekannt, dass in und rund um die WM-Stadien nun doch ein Alkoholverbot herrsche.

Nur zwei Tage vor Turnierbeginn schlägt die kurzfristige Änderung auf Druck der Kataris hohe Wellen.

20 Minuten hat sich am Flughafen in Doha bei Fussball-Fans aus der ganzen Welt umgehört, wie diese mit dem Bier-Verbot umgehen.

Kein Bier in den WM-Stadien! Zwei Tage vor Turnierstart hat Gastgeber Katar doch noch ein Verkaufsverbot von Bier in und um alle Stadien durchgesetzt und damit eine eigentlich mit der Fifa vereinbarte Aufweichung des Alkoholverbotes wieder gekippt. Nur noch in Fanzonen, VIP-Bereichen und einigen Hotels darf Alkohol ausgeschenkt werden.

Bei einigen Fussball-Fans, die am Freitag am Flughafen in Doha eintreffen, hat sich die Nachricht noch gar nicht herumgesprochen. So auch bei Richard Rees und Tony Munday, die aus Wales angereist sind. «Ich bin schon ein wenig enttäuscht», meint einer der beiden zum kurzfristig eingeführten Verbot.

Grosser Ärger bei kanadischer Fangruppe

Für Virgilio Núñez aus Mexiko sind die neuen Regeln kein Problem. «Ein Freund aus Doha meinte, es gibt genug andere Ort, wo man ein Bier trinken kann. Im Stadion trinke ich nun halt Wasser.» Ins gleiche Horn blasen auch zwei argentinische Fans. «Wir finden einen Weg, wie wir irgendwo an Bier kommen», sagen Nico Enrique Hermine und Florencia Canalez. Eine Frauengruppe aus Buenos Aires meint dagegen: «Wir sind schon ein wenige traurig über diese Nachricht.»

Auch Carme Salleras aus Costa Rica erklärt: «Wenn ich die Wahl haben würde, hätte ich schon lieber Bier im Stadion.» Immerhin sei man an das Alkoholverbot aus Stadien im mittelamerikanischen Land gewöhnt, wie Begleiter René Montiel anfügt. «Trotzdem hat es mich überrascht, dass die Regeln so kurzfristig geändert wurden», sagt der Costa-Ricaner.

Richtig verärgert über das Alkoholverbot ist nur eine grössere Fan-Gruppe aus Kanada. «Das ist eine fürchterliche Entscheidung. Bier gehört zur WM», findet Lee Kormish. «Das kann man doch nicht einfach zwei Tage vor WM-Start plötzlich verbieten.» Ein anderer Kanadier sagt, er habe die Nachricht zuerst für «Fake News» gehalten.

Schweizer Fan aus Wales

Deutlich entspannter nimmt es eine dreiköpfige Reisegruppe aus Wales. «Unser Land hat 64 Jahre auf eine WM-Teilnahme gewartet», sagt Tim Lewis. «Wir können wieder Bier trinken, wenn wir zurück in Wales sind.» Der Hochschul-Dozent ist im Edelweiss-Hemd angereist. «Meine Frau kommt aus Winterthur und ich habe lange in der Schweiz gelebt», erklärt Lewis. Darum drücke er auch der Nati die Daumen.

Von anderen Schweizer Fans fehlt am Freitag in Doha noch jede Spur. Viele von ihnen dürften erst kommende Woche für das Auftaktspiel am Donnerstag gegen Kamerun nach Katar reisen – und dafür zu Hause noch ein letztes Bier geniessen.