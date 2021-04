«Das ging schnell, lol» : So reagieren Fussballer, Fans und Experten auf das Superliga-Beben

Die neu geplante Superliga sorgte für ein grosses Beben in der Fussballwelt. Jetzt haben mehrere Clubs bereits den Ausstieg bekannt gegeben. Spieler, Fans und Experten geben in den Sozialen Medien ihr Statement ab.

Die Neuigkeiten über eine geplante Superliga schlugen ein wie eine Bombe. Auf der ganzen Welt bekundeten Fans ihr Unverständnis, ihre Enttäuschung und ihre Wut gegen die Gründung der Liga mit zwölf ausgewählten Topclubs, welche bereits wieder vor dem Aus steht. Die Stars der Superliga-Vereine wurden in den letzten Tagen zum Spielball im Machtkampf. Zuerst hiess es, die Uefa werde die Spieler für die EM ausschliessen, am Dienstag hiess es, dass die Stars der englischen Clubs ihre Verträge auflösen könnten. Am Dienstagabend überschlugen sich dann die Ereignisse: Alle sechs Premier-League-Clubs kündeten an, die Teilnahme an der Superliga zu widerrufen. Die spanischen Clubs FC Barcelona und Atlético Madrid sollen ebenfalls vor dem Rückzug stehen, berichteten Medien. Gleiches gilt für die AC Milan. Somit wären aktuell nur noch Real Madrid, Inter Mailand und Juventus Turin in der Superliga.