Die Messer-Attacke in Lugano vom Dienstag schlägt auch international Wellen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den «terroristischen Angriff» Twitter scharf. «Wir stehen mit der Schweiz in dieser schwierigen Zeit. Wir werden eine geschlossene Antwort auf den islamischen Terrorismus in Europa finden und unsere Werte verteidigen», so Kurz.