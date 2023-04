Schweiz: So reagieren Migros und Coop auf das Ende der Strichcodes

So sehen die Strichcodes aus, die ab 2027 verschwinden sollen.

Die Standardisierungsorganisation GS1 will bis 2027 neue 2-D-Codes einführen.

Doch warum braucht es neue Strichcodes? Die bisher eingesetzten Strichcodes können nur eine beschränkte Anzahl Daten speichern. Problematisch ist die GS1-Artikelnummer (früher: EAN-Nummer), der Zahlencode unter den Strichcodes. Er kann nicht mehr als 13 Ziffern abbilden, was laut GS1 für die heutige Anforderungen nicht mehr ausreicht.

Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen

Was bedeutet das nun für die grössten Detailhändler der Schweiz? 20 Minuten hat bei Coop und Migros nachgefragt. «Derzeit ist es noch zu früh, eine definitive Antwort abgeben zu können», sagt eine Mediensprecherin der Migros. Die Migros arbeite aber schon seit letztem Jahr an internen Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen, die sich mit 2-D-Barcodes für den Point of Sale beschäftigen.