Nach PK am Mittwoch : So reagieren Politik und Wirtschaft auf den Corona-Ausstieg

1 / 3 Am Donnerstag fallen Corona-Massnahmen. Hier die Reaktionen von Vertretern aus Kultur, Wirtschaft und Politik. 20min/Simon Glauser Die Kontaktquarantäne wird ab Donnerstag aufgehoben. Getty Images Kann man bald wieder ohne Maske ins Restaurant? 20min/Simon Glauser

Darum gehts An der PK vom Mittwochnachmittag beschloss der Bundesrat Lockerungen von Corona-Massnahmen.

Darunter sind die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht und der Kontaktquarantäne.

Akteure aus Politik und Wirtschaft reagieren auf die Inhalte der Pressekonferenz.

Am Mittwochnachmittag informierte der Bundesrat über neue Lockerungen der Corona-Massnahmen. Neben der schon ab Donnerstag geltenden Aufhebung von Homeoffice-Pflicht und Kontaktquarantäne schlägt der Bundesrat umfassende Aufhebungen von Massnahmen vor. Dazu schickt er zwei Varianten in die Konsultation der Kantone, welche das Ende der Massnahmen in einem einzigen bzw. in zwei Schritten vorsehen. Hier die Reaktionen auf die Beschlüsse:

SP Schweiz: «Die Leute sind erschöpft und brauchen Erholung»

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz gibt sich in einer Medienmitteilung vorsichtig optimistisch und spricht sich für das schrittweise Vorgehen aus. Sie bewertet die beschlossenen Schritte als «vernünftig» und hofft, dass sie «eine baldige Rückkehr zu einer gewissen Normalität» ermöglichen. Co-Präsidentin Mattea Meyer betont die Wichtigkeit von Reservekapazitäten in den Spitälern: «Der Druck auf das Spitalpersonal ist auch in der jetzigen Situation noch sehr hoch. Die Leute sind erschöpft und brauchen Erholung. Mit einer schrittweisen Aufhebung bleiben wir anpassungsfähig. Die Kantone müssen jetzt die Zeit nutzen, die Reservekapazitäten in den Spitälern aufzubauen.»

Fraktionspräsident Roger Nordmann ergänzt: «Die Möglichkeit für rasche wirtschaftliche Hilfsmassnahmen müssen wir weiterführen oder dauerhaft verankern. Für die SP ist klar: Das Versprechen ‘Niemand wird im Stich gelassen’ bleibt weiterhin aktuell.»

FDP begrüsst Lockerungen

Auch die FDP begrüsst die beschlossenen Schritte. Sie forderte schon seit mehreren Wochen die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht, wie sie in einer Medienmitteilung betont. Wegen der positiven Lage in den Spitälern sei eine rasche Aufhebung der meisten Massnahmen angezeigt, was besonders für die stark betroffenen Branchen besonders wichtig sei. Trotzdem sollten nicht die falschen Schlüsse aus der guten Entwicklung gezogen werden und alle Massnahmen auf einmal aufgehoben werden.

SVP Schweiz: «Alle Massnahmen sofort aufheben»

In einer Medienmitteilung vom 1. Februar schreibt die Schweizerisches Volkspartei, der Bundesrat müsse angesichts der aktuellen Lage alle Massnahmen – insbesondere die Zertifikatspflicht – sofort aufheben. Auf die Maskenpflicht an den Schulen sei ebenfals zu verzichten. Zudem fordert die SVP eine umfassende Untersuchung der Corona-Politik des Bundesrates. Denn, so schreibt die SVP: «Der Schaden ist immens, den der Bundesrat mit den in weiten Teilen willkürlichen und diskriminierenden Massnahmen in Gesellschaft und Wirtschaft angerichtet hat.»

Die Mitte fordert schrittweise und sorgfältige Lockerungen

Die Mitte begrüsst die Lockerungen und dass der Bundesrat weitere Schritte ins Auge fasst. Es sei jedoch nicht ganz klar, ob der Höhepunkt der Omikron-Welle schon erreicht ist. «Deshalb muss die Situation weiterhin genau verfolgt werden, und die Massnahmen sind schrittweise und sorgfältig aufzuheben – ohne vorschnelles Vorgehen», sagt Die-Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Sollte sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen entspannen, so fordert Die Mitte, weitere Lockerungen wie die Aufhebung der Zertifikatspflicht rasch zu beschliessen.

Grüne Partei Schweiz: «Virus bleibt gefährlich»

Balthasar Glättli schreibt im Namen der Grünen, man begrüsse, dass der Bundesrat klare Öffnungsperspektiven aufzeigt und erste Massnahmen lockert. Die weiteren Massnahmen sollten demnach schrittweise fallen, sofern dies aus wissenschaftlicher Sicht angezeigt sei. Wichtig bleibe die Unterstützung der betroffenen Betriebe.

Das Virus bleibe jedoch gefährlich, insbesondere für vulnerable Personen und solche ohne Impfschutz. Und auch bezüglich Long Covid wisse man noch viel zu wenig.

Junge SVP fordert PUK zu Corona-Massnahmen

Die Junge SVP betont, dass es mit der Omikron-Variante auch «dem grössten Pessimisten klar geworden sein dürfte, dass die Pandemie zu Ende» sei. Sie fordert das sofortige Ende aller Massnahmen und möchte überdies die «Geschehnisse während der Krise aufarbeiten». Die Gesellschaft müsse sich eine Meinung über das Handeln der Politik bilden können. Deshalb fordert die Jungpartei eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK), um die Legitimität der Massnahmen zu überprüfen. Demnach müsse das Parlament die einzelnen Massnahmen des Bundesrats aufarbeiten und die Bevölkerung transparent darüber informieren.

Jürg Grossen, Parteipräsident Grünliberale: «Jo-Jo-Effekt vermeiden»

Dachverband Taskforce Culture: «Runter vom Sofa, rein ins Konzert»

Wie die Taskforce Culture schreibt, begrüsse man Lockerungen oder gar die baldige Aufhebung der geltenden

Einschränkungen, welche den Kultursektor seit bald zwei Jahren massiv beeinträchtigen. Es sei aber noch lange nicht daran zu denken, dass der Kulturbereich einfach wieder in den courant normal zurückkehren kann. Die Taskforce fordert Behörden aller Ebenen dazu auf, klar zu signalisieren, dass die lange geforderte Zurückhaltung (»Bleiben Sie zuhause») demnächst nicht mehr angebracht sei. Stattdessen gelte bald eine neue Botschaft: «Runter vom Sofa, rein ins Konzert!»

Die Taskforce Culture vertritt die fünf Dachverbände und Organisationen Suisseculture, Suisseculture Sociale, Cultura, Schweizer Musikrat und Cinesuisse.

Schweizerischer Gewerbeverband will Zertifikatspflicht weg

In einer gemeinsamen Medienmitteilung verlauten der Schweizerische Gewerbeverband sgv und Gastrosuisse sowie der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Ver­­band, Expo Event Swiss Livecom und Swissdrink, dass sie «befriedigt zur Kenntnis nehmen», dass «der Bun­desrat ihrer Forderung nach sofortiger Abschaffung der Homeoffice-Pflicht sowie Aufhebung der Quarantäne­be­stimmungen nachkommt».

Kritisiert wird von den Verbänden, dass die Zertifikatspflicht bestehen bleibt. Das Zögern des Bundesrats bei dieser «für viele Branchen schädlichen» Massnahme löst «Unverständnis» aus. Demnach sind der Schweizerische Gewerbeverband und Co. für die vorgeschlagene Variante eins des Bundesrats, also der sofortigen Aufhebung aller Corona-Massnahmen.

Aktionsbündnis Urkantone: «Entscheid völlig unzureichend»

Das Aktionsbündnis Urkantone zeigt sich wenig erfreut über die beschlossenen Lockerungen. Dem Bündnis gehen die angekündigten Schritte deutlich zu wenig weit. «Das längst überfällige Ende sämtlicher Massnahmen wird verzögert, wenn nicht sogar auf die lange Bank geschoben», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Aktionsbündnis fordert demnach die «sofortige und vollständige Aufhebung aller Zwangsmassnahmen» sowie die Beendigung des Notrechtes gemäss Epidemiengesetz.

Travail.Suisse: «Angepasste Schutzkonzepte am Arbeitsplatz beibehalten»

Der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden Travail.Suisse unterstützt die «vorsichtige, schrittweise» Lockerung der Massnahmen. «Angepasste Schutzkonzepte am Arbeitsplatz und die behördlich verordnete Isolation müssen zum Schutz der Arbeitnehmenden aber zwingend beibehalten werden», so Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail.Suisse. Eine zu rasche Öffnung mit einer noch stärkeren Zunahme der Krankheitsfälle wäre in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv, so der Verband.

Im Rahmen der Konsultation möchte man sich zu den Vorschlägen des Bundesrates äussern. In einem weiteren Schritt unterstütze der Verband eine Aufhebung der Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen und Freizeit- und Kulturbetriebe.

Schweizer Tourismus-Verband: Reisehürden abschaffen

Der STV begrüsst die Lockerungen und hofft, dass bei weiterhin günstigem Pandemie-Verlauf die Massnahmen bei der Einreise in die Schweiz per 17. Februar komplett wegfallen. Je weniger Schutzmassnahmen gelten, desto positiver sei dies für den Schweizer Tourismus. Darum setze sich der STV bei einem weiterhin positiven Trend für die Variante eins des Bundesrats ein – also für das Ende der Massnahmen in einem Schritt.

Insbesondere die Abschaffung des Zertifikates im Inland wäre gemäss dem Verband ein wichtiges Signal, weil so der administrative Mehraufwand für die Betriebe wegfiele und diese wieder mehr Gäste empfangen könnten. Ebenso wichtig sei zudem die in die Konsultation geschickte Abschaffung der grenzsanitarischen Massnahmen bei der Einreise. Denn mit dieser Anpassung könnten nicht geimpfte und nicht genesene Gäste aus dem Ausland wieder ohne Testpflicht in die Schweiz einreisen.