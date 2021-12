«Weitergehende Schliessungen» – So reagieren Politiker auf die Shutdown-Drohung des Bundesrats

1 / 8 Am Freitag diskutierte der Bundesrat an seiner Sitzung neben zwei Varianten, die er in Konsultation schickte, auch über weitergehende Schliessungen. 20min/Simon Glauser Demnach müssten sämtliche Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben dichtmachen. 20min/Matthias Spicher Dies sei keine Drohung, verteidigte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) das Vorgehen auf die Frage eines Journalisten. Screenshot/Youtube

Darum gehts An der Sitzung des Bundesrats war die Schliessung sämtlicher Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben ein Thema.

Für SVP-Nationalrätin Martina Bircher ist diese Drohung ein «Vertrauensbruch».

SP-Nationalrat Cédric Wermuth sagt dagegen: «Es gibt in der Situation, in der wir sind, nur noch schlechte Optionen.»

Vor bald einem Jahr schickte der Bundesrat kurz vor Weihnachten Restaurants, Sportbetriebe sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in den Shutdown. Ein solcher könnte den Einrichtungen auch heute wieder blühen. Am Freitag diskutierte der Bundesrat an seiner Sitzung neben zwei Varianten, die er in Konsultation schickte, auch über «weitergehende Schliessungen». Demnach müssten sämtliche Innenbereiche von Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben dichtmachen.

Dies sei keine Drohung, verteidigte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) das Vorgehen auf die Frage eines Journalisten. «Wir versuchen nur, eine Situation beizubehalten, in der alles offen bleiben kann. Nichts anderes.» Doch im Moment entwickle sich die Situation in keine gute Richtung.

Ungerechtfertigte Kollektivstrafe

Bei Nationalrätinnen und Nationalräten lösen die möglichen Schliessungen heftige Diskussionen aus. Aus den Reihen der SVP wird der diskutierte Shutdown des Bundesrats kritisiert. Nationalrätin Martina Bircher spricht etwa von einem «Vertrauensbruch». Und Gesundheitspolitikerin Therese Schläpfer bezeichnet einen allfälligen Shutdown als ungerechtfertigte «Kollektivstrafe». Es müsse klar benannt werden: «Derzeit sind Ungeimpfte das grösste Risiko für die Spitäler.» Man befinde sich in einem Dilemma, so Schläpfer: «Einerseits gibt es ein Recht, sich nicht impfen zu lassen. Andererseits gibt es aber kein Recht darauf, deshalb ein Land lahmzulegen.»

Für SP-Nationalrat Cédric Wermuth macht es keinen Sinn, «jetzt eine Schulddebatte» zu führen. «Mit der Ankunft der Omikron-Variante sind wir wieder in der Situation, in der alle betroffen sind – ob geimpft oder nicht.» Die diskutierten weitergehenden Schliessungen seien ein Zeichen dafür, dass der Bundesrat vorausdenke und die Optionen der Bevölkerung auf den Tisch lege. «Es gibt in der Situation, in der wir sind, nur noch schlechte Optionen. Wichtig ist, dass auch die wirtschaftlichen Folgen aller Optionen mitgedacht werden.» Zudem könne man mit Blick auf die anderen Länder einen Shutdown nicht ausschliessen. «Um die Welle zu brechen, muss ab sofort rund um die Uhr geboostert werden.»

«Bundesrat muss befürchten, dass Triagen drohen»

Laut GLP-Nationalrat Martin Bäumle könnte die Schweiz die Rechnung für die fast kollektiv akzeptierte High-Risk-Strategie bekommen. Fast alle hätten die Auslastung der IPS-Betten als einzigen Massstab für weitere Massnahmen genommen. «Ich habe das immer scharf als falsch kritisiert und habe nun den Eindruck, dass der Bundesrat jetzt in Panik verfällt, weil er fürchten muss, dass die Intensivstationen am Anschlag sind und Triagen drohen.»

«Sollte sich Omikron als die Escape-Mutation erweisen, was ich empirisch eher nicht erwarte, so würde es bitter», sagt Bäumle. Hätten die Kantone an den Schulen obligatorische Pooltests und oder Maskenpflicht eingeführt, wäre die Aerosolübertragung früher ernst genommen worden und wäre frühzeitig geboostert worden, hätte die Schweiz jetzt Reserven. «Dazu kommt, dass die Ungeimpften die Solidarität der Geimpften immer mehr strapazieren. Viele werden immer weniger bereit sein, ihre Freiheit mit erneuten Schliessungen einzuschränken zu lassen und die wirtschaftlichen Kosten mitzutragen.»

Geimpfte einzuschränken würde Impfung infrage stellen

Für FDP-Nationalrat Marcel Dobler wäre ein Teil-Lockdown nicht in Ordnung. «Geimpfte einzuschränken, würde allen zeigen, dass die Impfung nicht den erhofften Schutz aufweist.» Damit ein Szenario, wie es der Bundesrat angedroht habe, nicht eintreten werde, sei vor allem das Boostern der Seniorinnen und Senioren wichtig.

«Bis zu 50 Prozent der Spitaleinweisungen können verhindert werden, wenn die 90 Prozent der Seniorinnen und Senioren, die bereits geimpft sind, sich boostern würden», so Dobler. Er fordert, dass der Bundesrat den Kantonen klare Ziele setze und die Wichtigkeit der Boosterimpfung klarer kommuniziere.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Corona-Zeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143