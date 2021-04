«Es wäre falsch, sie mitzunehmen»

Aber lande ein Jungvogel bei seinem ersten Ausflug an einem unglücklichen Ort, wie auf einer Strasse oder in der Nähe einer Katze, so befinde sich dieser in akuter Gefahr. Dann «ist ein wenig Unterstützung sinnvoll». Dabei reiche es, den Vogel in ein nahe gelegenes Gebüsch zu setzen. Dabei störe der Geruch des Menschen Vogeleltern nicht. «Auch angefasste Jungvögel werden weiterhin umsorgt», teilt die Vogelwarte weiter mit. Falls man unsicher sei, ob die Vogeleltern in der Nähe seien, so beobachte man den Jungvogel aus mindestens 50 Metern Distanz. «Wenn er während einer Stunde nicht von den Eltern mit Futter versorgt wird, empfiehlt es sich, mit einer Pflegestation Kontakt aufzunehmen», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Gang zu einer Pflegestation werde zudem dann nötig, wenn man verletzte Vögel oder kaum befiederte Nestlinge am Boden auffinde. Da die Haltung und Pflege einheimischer Singvögel nicht nur Fachwissen, sondern auch eine kantonale Bewilligung erfordere, sei auf eine Aufzucht zu Hause zu verzichten.