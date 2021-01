So reagieren Stars auf JoJo Siwas Coming-out

Mit einem 15-minütigen Instagram-Video wendet sich JoJo Siwa (17) an ihre Fans und bestätigt ihr Coming-Out. Instagram/Invideo

Darum gehts JoJo Siwa (17) outete sich am Wochenende offiziell öffentlich als Teil der LGBTQ-Community (siehe Video oben).

Ein genauere Bezeichnung will die Tänzerin und Schauspielerin ihrer sexuellen Orientierung zum aktuellen Zeitpunkt laut eigener Aussage nicht geben.

Auf Social Media erfährt JoJo grosse Unterstützung von ihren Fans, Followern und prominenten Freunden.

Mit mehreren Posts auf verschiedenen Social-Media-Plattformen deutete JoJo Siwa letzte Woche ein Coming-out an. Nun hat sich die 17-jährige Tänzerin und Schauspielerin am Sonntag erstmals direkt an ihre Fans gerichtet und öffentlich bestätigt, dass sie Teil der LGBTQ-Community ist. «Ich bin sehr glücklich. Es ist wundervoll, dass ich jetzt auch diese Seite meines Lebens mit euch teilen kann», so JoJo in einem rund 15-minütigen Instagram-Video.

Knapp viereinhalb Millionen User*innen haben sich das Video der US-Amerikanerin mittlerweile angesehen. Zahlreiche Fans hinterlassen Kommentare, in denen sie JoJo gratulieren und sich für ihre Offenheit bedanken. Und auch das prominente Umfeld von JoJo lässt es sich aktuell nicht nehmen, das Coming-out des Nickelodeon-Stars zu feiern. So schreibt beispielsweise Jamie Lynn Spears (29), die einst ebenfalls Darstellerin einer Nickelodeon-Serie war: «Es macht mich sehr glücklich, dich so glücklich zu sehen!»

«Ich bin so stolz auf dich»

Schauspielerin Kerry Washington (43) kommentiert das Video von JoJo. «Dass du auf so authentische, kompromisslose und wunderschöne Weise du selber bist, ist ein Geschenk für die Welt!», so Kerry. Und auch Youtuberin und Moderatorin Liza Koshy (24) gratuliert: «Du rockst, JoJo. Unsere Liebe hast du. Strahle weiter so hell wie bis jetzt!». Vor allem aus der Youtube-Community bekommt JoJo, die neben ihrer TV-Karriere auch einen erfolgreichen Kanal auf der Video-Plattform betreibt, momentan viel Zuspruch.

Mit diesem Foto, auf dem ein Shirt mit der Aufschrift «Beste. Homosexuelle. Cousine. Ever.» zu sehen ist, deutete JoJo Siwa ihr Outing vergangene Woche bereits auf Twitter an.

«Ich kenne dich schon sehr lange und habe dich noch nie so glücklich gesehen wie jetzt», schreibt Komikerin und Youtuberin Colleen Ballinger (34) in einem Tweet, der an JoJo gerichtet ist. Sie sei sehr stolz auf die Frau, zu der sich JoJo entwickle. Paris Hilton (39) teilt JoJo via Instagram ebenfalls mit: «Ich liebe dich, JoJo! Ich bin so stolz auf dich.»

Das offizielle Outing nutzt auch JoJos Mutter Jessalynn Siwa, um ihrer Tochter öffentlich ihre Unterstützung auszusprechen. Die 46-Jährige postete am Sonntag ein Selfie, auf dem sie mit JoJo zu sehen ist, auf Instagram. «Das Beste, was du sein kannst, bist du selber. Und das beste Geschenk, das du einer Person machen kannst, ist, sie für immer so zu lieben wie sie ist», schrieb sie dazu.

